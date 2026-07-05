DT: в Британии взломали почты сотрудников МИД и выставили на продажу данные

Хакеры взломали почты сотрудников МИД Великобритании, пишут СМИ DT: в Британии взломали почты сотрудников МИД и выставили на продажу данные

Москва5 июл Вести.Хакеры взломали электронные почты сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании и выставили на продажу данные об их аккаунтах и паролях в правительственной системе. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации журналистов, хакеры раскрыли учетные данные работающих за рубежом сотрудников ведомства, в том числе в посольствах в Таиланде и на Маврикии.

Кроме того, как отмечается, в результате взлома был получен доступ к аккаунтам работников муниципальных советов в английском графстве Дербишир и лондонском районе Уолтем-Форест.

Издание утверждает, что в настоящий момент данные продаются в даркнете за 60 тысяч долларов.