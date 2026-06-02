Эксперт предложил способ борьбы с электронным шпионажем за чиновниками в Москве Эксперт предложил установить РЭБ как контрмеру электронному шпионажу в Москве

Москва2 июн Вести.Ряд иностранных дипломатических представительств в Москве занимаются электронным шпионажем. Для противодействия необходимо устанавливать вокруг посольств средства радиоэлектронного подавления, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Своим мнением он поделился с ИС "Вести".

В качестве примера эксперт привел новое здание посольства Великобритании в Москве. По его словам, на крыше виден радиопрозрачный купол, под которым скрываются антенны для электронного перехвата сообщений и данных, которые циркулируют в московском эфире – прослушка возможна в радиусе примерно 250 километров.

Конечно же, надо иметь в виду, что телефонные разговоры ключевых российских чиновников, руководителей, министров находятся под плотным контролем британского посольства. С точки зрения практической классики, самым эффективным способом [борьбы] стало бы размещение на крышах окружающих британское посольство зданий средств радиоэлектронного подавления, которые бы не давали возможности британскому посольству осуществлять электронный шпионаж предложил Коротченко

Ранее сообщалось, что ФСБ России раскрыла широкомасштабную схему внедрения вредоносного программного обеспечения в мобильные средства связи высокопоставленных российских госслужащих. Вредоносное ПО, которое пытались установить иностранные спецслужбы, применяется для кражи данных, а также для тайной прослушки и скрытого видеонаблюдения.