Москва20 мая Вести.Заместитель посла Великобритании в Вашингтоне Джеймс Роско отстранен от своей должности из-за расследования об утечке секретных данных, обсуждавшихся на заседании Совета национальной безопасности США, сообщает газета The Times.

По словам источников из МИД Великобритании, в результате утечки информации, за последние недели в СМИ попали заявления британских министров по поводу конфликта с Ираном.

По словам источников из МИД Великобритании, в результате утечки информации, за последние недели в СМИ попали заявления британских министров по поводу конфликта с Ираном.

Как пишет издание, отставка дипломата стала неожиданностью, а сотрудники посольства, узнавшие об этом 19 мая по электронной почте, не сообщили никаких причин такого решения.

После увольнения в сентябре прошлого года с должности британского посла Питера Мандельсона, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, именно Роско в течение пяти месяцев исполнял обязанности главы дипмиссии в США. Он играл активную роль в подготовке госвизита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство в 2025 году и недавней апрельской поездки короля Карла III в Соединенные Штаты.

Этой зимой бывший британский посол в США Мандельсон был задержан полицией в Лондоне по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Экс-дипломат вышел под залог. Сейчас он ожидает судебного разбирательства. На фоне скандала с Эпштейном он покинул Лейбористскую партию и отказался от места в Палате лордов.

Газета The Telegraph сообщала, что Минюст США блокирует расследование британского Скотленд-Ярда в отношении Мандельсона, отказываясь передавать важные улики, содержащиеся в файлах по делу американского финансиста.