В Британии призвали защитить демократию после визита Робинсона в Москву

Британский политик раскритиковал визит Томми Робинсона в Москву В Британии призвали защитить демократию после визита Робинсона в Москву

Москва13 июл Вести.Лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви раскритиковал поездку активиста Томми Робинсона (Стивен Яксли-Леннон) в Москву и призвал усилить меры по защите демократии в стране. Об этом пишет The Guardian.

Поводом для критики, помимо самого визита, стала информация о том, что поездка была оплачена благотворительной организацией Musk Foundation. Как отмечает газета, это подтвердил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Мы должны защитить нашу демократию от ультраправых головорезов, сомнительных технарей и иностранного вмешательства заявил Дейви

Согласно материалу The Guardian, политика возмутило, что британский активист, называющий себя патриотом, отправился в Москву за счет американского миллиардера.

В июне Робинсон был задержан в крупнейшем международном аэропорту Лондона. По его словам, его остановили на основании закона о борьбе с терроризмом.