Артемий Лебедев презентовал новый логотип "Крестов" на ПМЭФ-2026 Новый логотип питерского общественного пространства "Кресты" представлен на ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Новое общественное пространство, которое скоро появится на месте бывшей тюрьмы "Кресты" в Петербурге, обзавелось новым логотипом. Его в рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 представили дизайнер Артемий Лебедев, директор ГК "КВС" Сергей Ярошенко и генеральный директор городского портала "Фонтанка.ру" Дмитрий Витковский. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, дизайн логотипа выбирали из нескольких вариантов, представленных на сайте "Фонтанки".

В концепции использованы два наложенных друг на друга креста, которые образуют сияние света, пришедшего в "Кресты", как символ вновь обретенной свободы говорится в сообщении

Новое открытое городское пространство на месте бывшей тюрьмы собирается создать группа компаний "КВС". Макет пространства представили на ПМЭФ-2026 на стенде Санкт-Петербурга.