Гостей ПМЭФ-2026 встречают робот-балерина и ее спутник в офисном костюме

Участников ПМЭФ-2026 встречают два модных робота Гостей ПМЭФ-2026 встречают робот-балерина и ее спутник в офисном костюме

Москва3 июн Вести.На входе на площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участников встречают не обычные волонтеры, а два андроида в нарядных образах.

Один из встречающих - робот женского пола в образе миниатюрной танцовщицы с брендовой дамской сумочкой, перекинутой через плечо. Ее спутник предстал в строгом мужском костюме.

Как только делегаты начинают подходить ко входу, механическая парочка оживает - они посылают толпе воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что "ищут счастья".

К прессе роботы относятся настороженно. Они не стесняются камер, однако признаются, что боятся неожиданных вопросов журналистов. Вопросы они просят на всякий случай заранее согласовывать с охраной.

Ранее посетители форума увидели новый кроссовер К40 от возрожденной марки Volga. Старт продаж автомобиля планируется на грядущее лето.