Москва3 июнВести.На входе на площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участников встречают не обычные волонтеры, а два андроида в нарядных образах.
Один из встречающих - робот женского пола в образе миниатюрной танцовщицы с брендовой дамской сумочкой, перекинутой через плечо. Ее спутник предстал в строгом мужском костюме.
Как только делегаты начинают подходить ко входу, механическая парочка оживает - они посылают толпе воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что "ищут счастья".
К прессе роботы относятся настороженно. Они не стесняются камер, однако признаются, что боятся неожиданных вопросов журналистов. Вопросы они просят на всякий случай заранее согласовывать с охраной.
Ранее посетители форума увидели новый кроссовер К40 от возрожденной марки Volga. Старт продаж автомобиля планируется на грядущее лето.