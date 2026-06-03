Нейросеть "Сбера" GigaChat станет ИИ-помощником на ПМЭФ GigaChat от "Сбера" поможет участникам мероприятий Фонда Росконгресс

Москва3 июн Вести.Разрабатываемая "Сбером" нейросеть GigaChat выступит в роли интеллектуального помощника на мероприятиях Фонда Росконгресс в рамках ПМЭФ-2026. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Мини-приложение на базе GigaChat будет интегрировано в официального бота Фонда Росконгресс.

"Умный" помощник будет отвечать на вопросы, связанные ПМЭФ, помогать с навигацией по программам и территории проведения форума. Пользователи смогут задавать вопросы GigaChat в свободной форме.

Вместе с Фондом Росконгресс мы ставим современные технологии на службу нетворкингу и живому человеческому общению. Наша задача — свести к минимуму рутину и монотонную работу. Участникам [ПМЭФ] не придется отвлекаться на технические детали сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

Пользователи смогут задавать вопросы GigaChat в свободной форме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Мероприятие посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран.