Беглов рассказал, что будет с бывшей тюрьмой "Кресты"

Беглов рассказал о судьбе бывшей тюрьмы "Кресты" Беглов рассказал, что будет с бывшей тюрьмой "Кресты"

Москва4 июн Вести.Из бывшей тюрьмы "Кресты" будет сделано общественное пространство. Такими планами с ИС "Вести" поделился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Нашлась компания, которая придумала, разработала очень красивый инвестиционный проект, общественное пространство с сохранением исторических зданий. Поэтому сегодня мы подписали соответствующее соглашение, и вот это уже пустующее пространство, скорбное пространство будет совершенно развиваться по-другому рассказал Беглов

Ранее Беглов советовал гостям Петербургского международного экономического форума прогуляться по Северной столице. По его словам, в городе была подготовлена масштабная культурная программа.