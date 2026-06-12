Квартиру дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева продадут на аукционе

В Киеве продадут с аукциона квартиру дизайнера Артемия Лебедева Квартиру дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева продадут на аукционе

Москва12 июн Вести.Конфискованную квартиру дизайнера и блогера Артемия Лебедева в историческом центре Киева продадут на аукционе. Об этом сообщил глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха.

Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка​​​. На этот раз — квартиру... Артемия Лебедева сообщил он на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)

Площадь объекта по адресу Ярославов Вал, 8, составляет 138,5 квадратных метров. В квартире остались мебель, предметы интерьера и личные вещи Лебедева. Родственникам дизайнера отказали в просьбах их забрать, добавил Наталуха.

По его словам, аукцион стартует 30 июня. Продать недвижимость планируют за 236 тысяч долларов (почти 17 млн рублей по нынешнему курсу).

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева еще в январе 2021 года.

В мае Артемий Лебедев по решению суда заплатил 300 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства.