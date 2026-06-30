Квартиру Лебедева в Киеве купила украинская компания - производитель БПЛА Квартира Лебедева в Киеве на аукционе продана компании, производящей БПЛА

Москва30 июн Вести.Квартира российского блогера Артемия Лебедева в Киеве на аукционе была продана украинской компании - производителю беспилотников за 301 тысячу долларов. Об этом в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремисткой компании Meta) сообщил Фонд государственного имущества Украины.

В сообщении говорится, что принадлежавшая Лебедеву трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 кв. метра в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота по результатам открытых торгов была продана ООО "Центр исследований беспилотных систем".

Компания - производитель БПЛА "Генерал Черешня", в структуру которой входит "Центр исследований беспилотных систем", на своей странице подтвердила покупку квартиры Лебедева.

Накануне украинский фонд госимущества сообщал, что 30 июня пройдет аукцион, на котором будут выставлены две квартиры Лебедева - в Шевченковском и Голоссевском районах Киева, их стартовые цены были заявлены в 236 и 315 тысяч долларов соответственно.