Две квартиры Артемия Лебедева в Киеве выставлены на аукцион за $550 тысяч Киевские квартиры Артемия Лебедева продадут с молотка

Москва30 июн Вести.Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Аукцион стартует 30 июня, сообщает официальный Telegram-канал ФГИУ.

Объекты находятся в Шевченковском и Голосеевском районах Киева, их площадь — 138,5 кв. м и 193,2 кв. м. Стартовая цена первой — около $236 тыс., второй — от $315 тыс.

В январе 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Лебедева, включающих блокировку активов и остановку финансовых операций. В марте 2023 года СБУ заочно предъявила дизайнеру обвинение из-за его репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину ему был запрещен еще в 2017 году, напоминает РИА Новости.

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о взыскании двух квартир Лебедева в доход государства. Сам дизайнер тогда в своем Telegram-канале опубликовал фото одной из квартир и написал, что сожалеет об утрате киевской недвижимости.