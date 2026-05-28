Мизулина назвала полученную от Лебедева сумму по иску о защите деловой репутации Приставы взыскали с Артемия Лебедева ₽300 тысяч по иску Екатерины Мизулиной

Москва28 мая Вести.Судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках иска, поданного главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Об этом общественный деятель сообщила в своем Telegram-канале.

Средства были взысканы в соответствии с решением суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Мизулина уточнила, что полученные деньги будут переданы в Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках поддержки участников специальной военной операции (СВО). Лебедев ситуацию не прокомментировал.

Иск к дизайнеру был подан в сентябре 2024 года. Причиной стали его высказывания в адрес ЛБИ и лично Мизулиной. Позднее Лебедев принес извинения, однако подчеркнул, что его позиция в отношении деятельности главы ЛБИ не изменилась. Мизулина, со своей стороны, заявила, что не принимает извинений блогера.

В начале мая суд в Москве не удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Евгения Бешенцева, который он подал к супруге после высказанных ей на телевидении обвинений в его адрес.