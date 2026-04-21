Адвокат Швырева рассказала, что грозит Лебедеву за выходки в "Натальной карте" Лебедев может получить штраф до 10 тысяч рублей за оскорбление Иванченко

Москва21 апр Вести.Во время съемок шоу "Натальная карта" дизайнер Артемий Лебедев позволил себе оскорбительные высказывания в адрес ведущей Олеси Иванченко. За это ему может грозить штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Надежда Швырева.

В беседе с изданием NEWS.ru она уточнила, что дизайнер может заплатить гораздо большую сумму в качестве компенсации морального вреда.

Если в речи Лебедева звучали уничижительные, грубые выражения, направленные на личность Иванченко, то это подпадает под состав публичного оскорбления… Определить, что было сказано, можно на основании лингвистической экспертизы пояснила Швырева

Она добавила, что сейчас Лебедев уже несет репутационный ущерб за счет обсуждения ситуации в социальных сетях и озвученной критики со стороны коллег.