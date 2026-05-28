Артемий Лебедев перевел 300 тысяч рублей по иску Екатерины Мизулиной

Москва28 мая Вести.Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заплатил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной 300 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката дизайнера Калоя Ахильгова.

Днем ранее Мизулина сообщила в Telegram-канале, что с Лебедева по ее иск и защите чести и достоинства взыскали 300 тысяч.

Мы увидели, что есть исполнительное производство, и оплатили цитирует адвоката агентство

Калой Ахильгов уточнил, что формулировка "взыскали", использованная Мизулиной, неверна, поскольку это слово используется, когда блокируют счета и списывают деньги. Артемий Лебедев же, по его словам, оплатил все сам.

Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что направила все полученные средства в Общероссийский народный фронт.