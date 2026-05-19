С Дудя начали взыскивать 200 тыс. рублей долга по иску Мизулиной о защите чести

Москва19 мая Вести.Процедура принудительного взыскания открыта в отношении признанного иностранным агентом блогера Юрия Дудя по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда и судебных приставов.

Согласно материалам приставов, 15 мая на Дудя завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей "иных взысканий имущественного характера" по исполнительному листу, выданному Лефортовским судом Москвы 29 апреля написали в агентстве

Исходя из документов инстанции, лист выдан по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

Мизулина подала в суд на Юрия Дудя и дизайнера Артемия Лебедева после интервью последнего в 2024 году. Причиной иска стало высказывание, порочащее деловую репутацию Лиги безопасного интернета.

13 мая 2025 года Лефортовский суд Москвы по иску Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с Лебедева 300 тысяч рублей, с Дудя 200 тысяч, а также обязал их удалить оскорбительные фразы из видео​​​.