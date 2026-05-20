Москва20 мая Вести.Платежи из Украины за курсы по стилю о моде могут стать поводом для признания бывшего телеведущего Александра Васильева иноагентом. Об этом сообщает Tеlegram-канал Mash. После переезда во Францию в 2022 году бывший ведущий программы "Модный приговор" организовал онлайн-клуб, в котором проводит дистанционные консультации и лекции по стилю. Визиты в Россию исключены — доступен только онлайн-формат либо мастер-классы за пределами страны. Васильев избегает денежных переводов в гривнах, и его украинские клиенты оплачивают услуги через сторонние карты с последующей конвертацией в евро или доллары.

Такой подход возмутил общественников — и они подали обращения в Генпрокуратуру, СК и Минюст с просьбой проверить почётного члена Российской академии художеств на иностранное финансирование уточняется в публикации Mash телеграм

Цена модных курсов от Васильева составляет 24 тысячи рублей в месяц для новых участников и 16 тысяч - для постоянных.