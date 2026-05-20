Предприниматель требует 2,2 млн рублей с театра Кадышевой за срыв промоакции

Москва20 мая Вести.Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению искового заявления индивидуального предпринимателя Максима Обушенкова к ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", принадлежащему народной артистке России Надежде Кадышевой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен намерен взыскать с культурного учреждения порядка 2,2 миллиона рублей из-за инцидента во время рекламной акции, сообщает корреспондент из зала суда. В ходе предварительного заседания суд определил дату основных слушаний — они запланированы на конец июля.

Суть претензий истца связана с нарушением условий партнерского договора. Обушенков, занимающийся продвижением бренда товаров для гигиены полости рта, пояснил, что ранее заключил с театром соглашение об участии его марки в одном из мероприятий "Золотого кольца" в качестве партнера.

По словам предпринимателя, он своевременно перечислил ответчику авансовый платеж в размере полумиллиона рублей. Описывая обстоятельства конфликта, бизнесмен отметил, что условия контракта позволяли его промоутерам находиться непосредственно в партере зрительного зала с крупногабаритным реквизитом в виде зубных щеток. Обушенков подчеркнул, что действия персонала не должны были мешать зрителям, однако уже через 20 минут после начала выступления сотрудников рекламной группы в грубой форме заставили покинуть зал.

В рамках поданного иска предприниматель требует не только возврата внесенной предоплаты, но и возмещения упущенной выгоды. Кроме того, в общую сумму претензий включены расходы на оплату услуг 11 нанятых участников сорванной акции и затраты на изготовление специального инвентаря.

