Москва13 апр Вести.Московский суд по заявлению Социального фонда Российской Федерации взыскал с "Музыкального театра под руководством Наталии Королевой" штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд заявление полностью удовлетворил говорится в публикации РИА Новости

Поводом для взыскания стало несвоевременное предоставление сведений, необходимых для ведения персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Отделение Соцфонда по Москве и области обратилось в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, и суд полностью удовлетворил требования. Кроме того, с театра взыскано 8 тысяч рублей государственной пошлины.