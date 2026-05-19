МЧС подало жалобу на решение суда по делу о подвале театра "Русская песня"

МЧС будет обжаловать решение суда по делу о подвале театра Надежды Бабкиной МЧС подало жалобу на решение суда по делу о подвале театра "Русская песня"

Москва19 мая Вести.Апелляцию в суд по делу о подвале театра "Русская песня" подало столичное управление МЧС. Подробности сообщает Telegram-канал Baza. Ведомство не согласно с решением суда о взыскании с него 50 тысяч рублей в пользу театра Надежды Бабкиной.

Юридический баттл начался осенью 2022 года из-за подвала в театре на Садовой-Черногрязской улице говорится в сообщении

В подвальное помещение театра на Садовой-Черногрязской улице с проверкой пришли специалисты ведомства. Они заявили, что занятое помещение является бомбоубежищем и потребовали у Бабкиной за свой счет восстановить защитное сооружение.

Народная артистка отказалась выполнять предписание, так как изначально получила от городских властей помещение без статуса "бомбоубежища". Суд встал на сторону артистки и взыскал с МЧС 50 тысяч рублей.

Теперь ведомство требует отменить штраф и признать решение недействительным. Жалобу МЧС РФ суд рассмотрит 29 июня.