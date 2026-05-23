Оксана Самойлова полгода не подавала сведения о страховых выплатах за 2025 год

Блогер Оксана Самойлова полгода не подавала отчеты по страховым выплатам Оксана Самойлова полгода не подавала сведения о страховых выплатах за 2025 год

Москва23 мая Вести.Блогер Оксана Самойлова нарушила порядок и сроки подачи документов об обязательном соцстраховании своей компании "Фэмэли Фест" в Социальный фонд РФ, не передав необходимые сведения за прошлый год, сообщило РИА Новости.

Самойлова Оксана Валерьевна, являясь должностным лицом ООО "Фэмели Фест"… несвоевременно представила в ОСФР по городу Москве и Московской области отчетность… за первый квартал 2025 года, которая должна была быть представлена не позднее 25 апреля 2025 года, а фактически представлена 23 октября 2025 года отметили в документах

За данное нарушение блогер получила штраф в размере 300 рублей, который принудительно списывают приставы.

Ранее сообщалось, что Самойлова выплатила задолженность перед Роскомнадзором в размере 714 тыс. рублей, образовавшуюся из-за неуплаты обязательных отчислений за интернет-рекламу. При этом, по данным на 20 мая, долг блогера перед Федеральной налоговой службой по-прежнему составляет более 3,336 млн рублей.