Жительница Кузбасса оштрафована за нарушение неприкосновенности частной жизни Жительница Кузбасса получила штраф за размещение в мессенджере чужого фото

Москва10 июл Вести.Жительница города Тайги получила штраф за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2025 года осужденная, используя мобильный телефон, разместила имеющееся у нее фотоизображение другого человека в свободном доступе в одном из мессенджеров, нарушив тем самым права потерпевшего на личную и семейную тайну отметили в пресс-службе

Женщина признана виновной в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.