Москва10 июлВести.Жительница города Тайги получила штраф за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
Следствием и судом установлено, что в октябре 2025 года осужденная, используя мобильный телефон, разместила имеющееся у нее фотоизображение другого человека в свободном доступе в одном из мессенджеров, нарушив тем самым права потерпевшего на личную и семейную тайнуотметили в пресс-службе
Женщина признана виновной в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.