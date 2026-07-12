Жительница Иркутской области приговорена к тюрьме за оправдание терроризма Штраф 380 тыс. рублей назначен иркутянке за оправдание терроризма

Москва12 июл Вести.В Иркутской области суд вынес приговор 22-летней девушке за публичное оправдание терроризма, сообщает региональное СУ СК.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

По данным следствия, жительница Жигаловского района в сентябре 2022 года под одной из публикаций в интернете оставила свой комментарий, оправдывающий террористическую деятельность.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием сайтов, форумов, чатов и т.д. в сети "Интернет" на срок 2 года", — уточнили в ведомстве в мессенджере МАХ.

Отмечается, что во время расследования уголовного дела была назначенная лингвистическая судебная экспертиза, которая подтвердила виновность девушки.