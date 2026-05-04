В Курске пенсионерка ответит в суде за публикацию чужих интимных фотографий Пенсионерку из Курска ждет суд за распространение порнографии

Москва4 мая Вести.Кировский районный суд Курска рассмотрит уголовное дело 73-летней местной жительницы, которую считают причастной к распространению интимных фотографий молодой соседки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, пенсионерка зарегистрировалась в приложении для знакомств с мужчинами. Там она разместила фотографии 29-летней соседки.

Познакомившись в социальной сети с 41-летним мужчиной, пенсионерка в ходе виртуального общения по просьбе последнего высылала ему фотографии своей молодой соседки, выдавая их за свои говорится в сообщении

Во время переписки новый знакомый попросил прислать ему интимную фотографию ее обнаженного тела, сделанную в зеркале. Женщина нашла в интернете подходящее фото неизвестной девушки без лица и переслала своему собеседнику в мессенджере. Однако обман раскрылся, и о действиях пенсионерки стало известно правоохранителям.

Против нее было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Если суд признает женщину виновной, то ей может грозить до шести лет лишения свободы.