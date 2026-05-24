Москва24 маяВести.В Киеве было повреждено здание, где находятся квартиры главы киевского режима Владимира Зеленского и украинского бизнесмена, обвиняемого в коррупции, Тимура Миндича. Об этом пишут местные СМИ.
Уточняется, что дом мог получить повреждения от обломков ракет украинских систем противовоздушной обороны. В материал не уточняется, насколько серьезный нанесен ущерб.
Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры.
В Минобороны РФ отдельно подчеркнули, что удары не наносились по гражданским объектам.