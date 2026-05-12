СМИ: Зеленскому может грозить уголовное дело после официального ухода с поста Зеленскому может грозить уголовное дело после официального ухода с поста

Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после официального ухода с поста может стать фигурантом уголовного дело, утверждает издание "Страна.ua".

По данным журналистов, ситуация связана со строительством элитных домов под украинским поселком Козин. По данным из открытых источников, следствие считает, что на строительство коттеджей могли быть направлены примерно 9 млн долларов, выведенных через коррупционные схемы. Издание пишет, что обнародованные накануне новые части "пленок Миндича" связаны, в основном, с тремя ключевыми фигурантами дела – экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, отмеченным как R2, бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым (R4, Че Гевара) и предпринимателем Тимуром Миндичем (R3, Карлсон). На записях они говорят о строительстве четырех коттеджей. Но в материалах по расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) указано, что заказчиков было четверо - Р1, Р2, Р3 и Р4, пишут журналисты. В заметке также сказано, что планировалось построить по коттеджу на каждого. Аналитики полагают, что под обозначением "Р1" может подразумеваться Зеленский.

По информации журналистов, в настоящее время у Зеленского иммунитет от уголовного преследования, но, когда он официально покинет пост, делу могут дать ход.

Вместе с тем аналитики считают, что материалы следствия могут использоваться для оказания давления на Зеленского как по вопросу политических решений, так и по возможности переизбраться.

"Пленки Миндича" – так называют аудиозаписи, обнародованные НАБУ в рамках антикоррупционной операции "Мидас".