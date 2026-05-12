На Украине Миндич и Чернышов подозреваются по делу о строительстве коттеджей

Москва12 мая Вести.Обвинения по делу о коррупции, в котором фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, предъявлены еще шести фигурантам, в том числе бывшему заместителю премьер-министра Украины Алексею Чернышову.

НАБУ сообщает, что вручило новые подозрения Чернышову, Миндичу и еще четырем фигурантам по делу о строительстве коттеджей под Киевом. По этому же делу вчера получил подозрение Ермак написано в Telegram-канале издания "Страна.ua"

По версии следствия, в 2021-2025 годах подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен (примерно 779 млн рублей по нынешнему курсу) путем возведения коттеджного городка в селе Козин в Киевской области. Фигуранты этого дела направили на строительство четырех коттеджей примерно 9 миллионов долларов, выведенных через коррупционные схемы.