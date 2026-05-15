ВС РФ ударили "Искандерами" по Козину в Киевской области Российские ракеты "Искандер-К" поразили Козин в Киевской области

Москва15 мая Вести.Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Козин в Киевской области, где, как пишет aif.ru., расположены дорогие владения экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, бизнесмена Тимура Миндича и олигарха Рината Ахметова. По его данным, в район прилетели четыре крылатые ракеты "Искандер‑К".

Козин привлекает внимание тем, что там расположены роскошные особняки украинских бизнесменов и искусственные острова на Днепре. При этом какие именно объекты получили попадание, официально не сообщается.

Также, согласно опубликованным сообщениям подполья, четыре ракеты Х‑101 поразили неизвестную цель вблизи дворца в Киеве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы зеркально ответили на нарушение перемирия со стороны ВСУ и нанесли удары по объектам, связанным со сборкой, хранением и запуском беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.