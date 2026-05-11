МО РФ сообщило о зеркальном ответе ВС РФ на нарушение перемирия со стороны ВСУ Минобороны: ВС РФ зеркально ответили ВСУ на нарушение перемирия

Москва11 мая Вести.Российские военнослужащие нанесли ответный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за нарушение перемирия, начавшегося с 0:00 мск 8 мая. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как говорится в канале российского военного ведомства в MAX, за сутки украинские боевики наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа.

В результате ударов ВСУ ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения.

ВС Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении министерства

Десятого мая ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, нанеся удары по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Россия поддержала идею США о перемирии 9-11 мая, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.