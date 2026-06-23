Москва23 июн Вести.Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины наложил арест на квартиру и парковочное место, которые связаны с вице-премьер-министром по восстановлению и министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой. Об этом сообщил телеканал "Общественное", сославшись на судебные документы и информацию Центра противодействия коррупции.

Отмечается, что имя чиновника напрямую не указано в судебном решении, однако источники издания утверждают, что речь идет именно о Кулебе.

ВАКС арестовал квартиру и парковочное место, нарушение вице-премьеру Алексею Кулебе. Об этом говорится в личном постановлении следует из сообщения

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства активов, которые, по версии следствия, являются необоснованными. Их стоимость оценивается в 111,8 тысячи долларов (более 8,2 млн рублей).