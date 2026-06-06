Константинов: в бывшей квартире Зеленского в Крыму может быть музей неонацизма

В Крыму предложили создать музей неонацизма в бывшей квартире Зеленского Константинов: в бывшей квартире Зеленского в Крыму может быть музей неонацизма

Москва6 июн Вести.В бывшей квартире главы киевского режима Владимира Зеленского в Крыму можно создать музей неонацизма. С таким предложением в интервью ТАСС выступил председатель Государственного совета полуострова Владимир Константинов.

Как уточнил политик, новый владелец приобрел эту квартиру за 40 миллионов рублей.

Я надеюсь, что он сделает музей по неонацизму, будет очень успешный музей, абсолютно убежден, что этот бренд сработает сказал Константинов

Квартиру Зеленского площадью 119,5 квадратных метра национализировали в марте 2023 года, в октябре ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью в размере 24,6 миллиона рублей.

Ранее Константинов рассказал, что продажа национализированных активов, ранее принадлежавших украинским бизнесменам, принесла в бюджет Крыма 13 миллиардов рублей.