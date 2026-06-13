Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию своей квартиры в Крыму

Зеленский не рискнул оспорить национализацию бывшей квартиры в Крыму Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию своей квартиры в Крыму

Москва13 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не предпринял никаких попыток оспорить решение о национализации принадлежавшей его семье квартиры на южном берегу Крыма. Об этом сообщил председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов​​​.

Квартира семьи Зеленского площадью 119,5 кв. м в поселке Ливадия была национализирована в мае 2023 года, после чего продана на аукционе примерно за 40 миллионов рублей.

В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было приводит РИА Новости слова Константинова

Ранее он предложил новому владельцу бывшего жилища Зеленского создать в квартире музей неонацизма.