Москва13 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не предпринял никаких попыток оспорить решение о национализации принадлежавшей его семье квартиры на южном берегу Крыма. Об этом сообщил председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов.
Квартира семьи Зеленского площадью 119,5 кв. м в поселке Ливадия была национализирована в мае 2023 года, после чего продана на аукционе примерно за 40 миллионов рублей.
В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не былоприводит РИА Новости слова Константинова
Ранее он предложил новому владельцу бывшего жилища Зеленского создать в квартире музей неонацизма.