Москва5 июн Вести.Продажа национализированных активов, ранее принадлежавших украинским бизнесменам, принесла бюджету Крыма 13 миллиардов рублей.

Такую цифру озвучил руководитель республиканского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Политик уточнил, что помимо средств от приватизации, казна получила еще 1,4 миллиарда рублей в виде арендной платы за использование этих мощностей.

По его данным, под процедуру изъятия в пользу государства попали уже более шести тысяч различных объектов, которыми ранее владели порядка 500 физических и юридических лиц. Константинов также подчеркнул положительный экономический эффект от принятых мер.

Он отметил, что после смены собственников многие предприятия прекратили работу по скрытым схемам и начали официально выплачивать налоги. Кроме того, по словам спикера, национализация позволила ряду производств получить новые возможности для развития и модернизации.

С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия.