Москва5 июн Вести.Крым пришел в состав РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и у него есть перспективы выбиться в лидеры в этой сфере. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, Крым всегда был частью русского мира, и восстановление традиционных связей и производств является важнейшей задачей. Он также добавил, что за десятилетие регион сделал очень много для повышения своей привлекательности.

Мы пришли в Российскую Федерацию с невероятно высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Главный наш инвестор – это российские предприниматели. Он всегда был главным, Крым всегда был частью русского мира. И восстановление тех традиционных связей, традиционных производств, которые еще были в незапамятных временах, для многих является очень важной задачей. Кто играет долго, он понимает, что Крым всегда будет инвестиционно-привлекательным, но мы сделали очень много для этой привлекательности за эти 10 лет: это вся инфраструктура, энергетика, вода, дороги… Я разговаривал со многими представителями, причем очень серьезных компаний, в том числе и здесь, и они все подтверждают, как один, что Крым в перспективе станет инвестиционной площадкой номер один пояснил Константинов

Ранее глава крымского парламента рассказал, что делегация республики планирует подписать соглашения на общую сумму в 170 миллиардов рублей в ходе ПМЭФ. Преимущественно они будут касаться курортной и строительной сферы.