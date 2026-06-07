Константинов рассказал о важности восстановления Северо-Крымского канала В Госсовете Крыма рассказали о важности восстановления Северо-Крымского канала

Москва7 июн Вести.Восстановление Северо‑Крымского канала представляет стратегический интерес для Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил в беседе с ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Он напомнил, что Крым пришел в состав России с водой, ограниченной из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.

Мы вернулись к досоветскому периоду Крыма, когда не было никакого канала и Крым жил на своей воде… Возникает вопрос: стоит ли его восстанавливать? По нашему общему мнению с херсонцами и запорожцами, он, безусловно, нужен отметил Константинов

Он напомнил, что Запорожская и Херсонская области обладают выгодным для ведения земледелия ресурсом - черноземом высокого качества. По его словам, восстановление Северо-Крымского канала позволит Крыму, Запорожской и Херсонской областям сформировать зону высокоинтенсивного земледелия.

С водой это высокоинтенсивное сельское хозяйство. В советской схеме орошения все было: там орошаются все эти регионы подчеркнул Константинов

Ранее Константинов рассказал в интервью ИС "Вести", что власти Крыма оперативно реагируют на возникающие в регионе проблемы, решением которых занимается штаб, созданный еще в 2014 году. Константинов напомнил, что после возвращения в состав РФ регион столкнулся с некоторыми трудностями, однако успешно их преодолел. Он выразил уверенность что нынешняя проблема с топливом не станет исключением.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров. Введены талоны на бензин АИ-95. Предполагается, что ситуация нормализуется в течение месяца​​​.