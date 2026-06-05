Москва5 июн Вести.Власти Крыма оперативно реагируют на возникающие в регионе проблемы. Разрешением всех вопросов занимается штаб, созданный еще в 2014 году. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, после возвращения в состав России регион проходил через многое. Все трудности преодолевались, и нынешняя проблема с топливом не станет исключением.

Могу сказать, что у нас в Крыму с 2014 года сформирован штаб, возглавляет его глава республики, вся команда. Мы очень оперативно на все реагируем. Мы проходили все: и потопы, и отсутствие электроэнергии. С этими вопросами и правительство, и глава региона, вся команда сейчас решает. Я не хочу посвящать всех в детали, потому что нас смотрят не только наши друзья, но и враги. Но мы работаем над этой проблемой. Мы заинтересованы в сезоне и понимаем, что для нас сезон важен заверил Константинов

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров. Также были введены талоны на бензин АИ-95. Нормализация ситуации ожидается в течение месяца​​​.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.