Москва5 июн Вести.Делегация Республики Крым планирует подписать соглашения на общую сумму в 170 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Преимущественно они будут касаться курортной и строительной сферы. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях форума.

По его словам, Крым развивается очень активно, и это раздражает врагов республики. Также парламентарий отметил, что регион достиг максимальных показателей по многим направлениям, несмотря на сложности и специальную военную операцию (СВО).

Хочу сказать, что 2025-й год у нас – он отправной год в нашем российском измерении, где мы достигли максимальных показателей по очень многим направлениям. Несмотря на СВО, те сложности, которые сейчас переживает и страна, и регион наш в целом, Крым движется очень-очень активными темпами вперед. Это и бесит всех наших врагов. Здесь, на форуме, уже планируется подписать на эту минуту согласованные более 170 миллиардов [рублей] соглашений. В основном это сфера строительства, курортная сфера, я слышал о сельском хозяйстве, об одном проекте. То есть все динамично. Наши команды здесь перемещаются по своей площадке…Очень активны банки в Крыму, в том числе Банк России на территории Форума подписывает много соглашений. Там общая программа более 30 миллиардов до 2029 года отметил Константиинов

Глава крымского парламента дополнил, что в числе интересных проектов – развитие винодельческой отрасли, так как этот кластер является уникальным и важным не только для Крыма, но и для всей страны.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн на полях ПМЭФ рассказал, что регион подписал соглашения об инвестициях на 67 миллиардов рублей. По его словам, регион предлагает инвесторам прозрачный климат, минимум бюрократии, а также различные меры поддержки.