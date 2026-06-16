Москва16 июн Вести.В Крыму ведется работа по поиску скрытых активов украинских бизнесменов, собственники которых неоднократно менялись. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что к настоящему времени большая часть активов выявлена и национализирована.

Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники пояснил Константинов в РИА Новости

По его словам, украинские бизнесмены только выкачивали прибыль из принадлежавших им крымских предприятий и не занимались их развитием. Он подчеркнул, что главной целью олигархов был вывоз всего того, что называется прибылью.

Ранее Константинов рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не рискнул оспорить в судебном порядке национализацию принадлежавшей его семье квартиры на южном берегу Крыма. Недвижимость в поселке Ливадия площадью 119,5 кв. м была продана на аукционе примерно за 40 миллионов рублей.