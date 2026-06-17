Москва17 июн Вести.На Камчатке началась продажа имущества, которое суд конфисковал у бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея и чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря. Об этом сообщает пресс‑служба регионального управления Службы судебных приставов.

По версии следствия указанные лица через посредников контролировали морской порт Петропавловска‑Камчатского и группу компаний "Терминал", скупали разные предприятия на Камчатке и в Приморье, а прибыль от всего этого шла им самим и их родственникам. В общей сложности стоимость таких активов оценили в 16,7 миллиарда рублей.

По решению Ленинского районного суда в доход государства перешли сотни объектов. Всего — 72 объекта недвижимости на Камчатке, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. Судебные приставы нашли и арестовали это имущество в нескольких местах: в порт‑пункте Паланы, в порт‑пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы.

В июне на торги выставлено 5 акционерных обществ, одно ООО и 14 судов. Это 9 плашкоутов, 4 нефтеналивных судна и 1 буксир. Они были установлены и арестованы судебными приставами Паланского, Тигильского, Карагинского и Олюторского отделений УФССП в порт-пункте Паланы, порт-пункте Яры села Тигиль и в селе Манилы уточняется в сообщении

За процесс продажи отвечает Камчатское управление Росимущества.