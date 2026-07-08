Артемий Лебедев осудил продажу своей квартиры в Киеве на аукционе

Артемий Лебедев осудил продажу своей киевской квартиры Артемий Лебедев осудил продажу своей квартиры в Киеве на аукционе

Москва8 июл Вести.Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев осудил продажу своей киевской квартиры на аукционе. Реакцией на сделку он поделился в новом обзоре новостей, который был опубликован во "ВКонтакте".

Ситуацию с продажей своей недвижимости в Киеве Лебедев назвал показательным примером работы украинского правосудия.

Суд Украины, как считает блогер, отобрал у него квартиру "абсолютно по беспределу", не взяв во внимание, что речь идет о частной собственности.

Кроме того, по словам Лебедева, на Украине не нашлось ни одного адвоката, готового взяться за это дело даже ради шутки.

Вот так у них устроено заключил Лебедев

30 мая стало известно, что Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу две квартиры Артемия Лебедева. Недвижимость располагалась в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Как сообщалось позже в этот же день, одна из квартир дизайнера была продана украинской компании - производителю беспилотников за 301 тысячу долларов.