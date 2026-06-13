Демонтируемую надпись с фамилией Трампа на Кеннеди-центре закрыли полотном Демонтаж фамилии Трампа в Кеннеди-центре скрыли от зевак

Москва13 июн Вести.Демонтаж надписи с фамилией президента США Дональда Трампа со стены Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне скрыли от зевак с помощью полотна. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на субботу у восточного фасада Кеннеди-центра собрались сотни горожан, наблюдавших за подготовкой к демонтажу надписи. В течение дня рабочие возводили многоуровневые строительные леса.

По мере завершения монтажа конструкции рабочие подняли и закрепили крупное полотно, которое закрыло значительную часть стены. В результате надпись с именем Трампа оказалась скрыта от глаз зрителей и представителей СМИ.

Интерес к демонтажу надписи возник еще в начале недели после того, как фамилия президента исчезла с официального сайта учреждения. Активные работы начались в пятницу, территорию под фасадом огородили и приступили к установке строительных конструкций.

Во время ожидания демонтажа некоторые собравшиеся скандировали призывы убрать фамилию Трампа со стены культурного центра. К поздней ночи на площади оставались в основном журналисты, фотографы и немногочисленные наблюдатели.