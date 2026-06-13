Надпись "8647" в Вашингтоне сочли намеком на убийство Трампа Надпись "8647" в центре Вашингтона сочли призывом к убийству Трампа

Москва13 июн Вести.Американские правоохранители начали расследовать появление загадочной надписи "8647" в центре Вашингтона после того, как комбинация цифр вызвала широкий общественный резонанс и версию, что это может быть шифрованный призыв убить президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.

Выцветшую надпись заметили на территории Национальной аллеи фотографы, работавшие в столице США накануне празднования 250-летия страны и дня рождения Трампа 14 июня.

Власти в ходе расследования намерены установить личности авторов надписи и привлечь их к ответственности. Представитель Министерства внутренних дел США назвал инцидент "безумным актом вандализма".

Некоторые сторонники Трампа и представители его администрации считают, что комбинация "8647" может быть зашифрованным призывом к убийству президента. Такое толкование связано с тем, что число "86" в американском сленге иногда трактуется как призыв избавиться от кого-либо, а число "47" может указывать на Трампа как на 47-го президента США.

Вместе с тем ранее термин "86" использовался в сфере обслуживания для обозначения отсутствующего товара или клиента, которого не желают обслуживать. В последние годы комбинация "8647" также стала встречаться на акциях противников Трампа и использоваться как символ несогласия с политикой его администрации.