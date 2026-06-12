Угроза или злая шутка: в Вашингтоне рядом с мемориалом появилась надпись "86 47" Полиция Вашингтона расследует появление гигантской надписи "86 47"

Москва12 июн Вести.В центре Вашингтона появились гигантские числа "86 47", которые власти США трактуют как потенциальную угрозу 47-му президенту страны Дональду Трампу. По данным газеты The Washington Post, полиция начала расследование инцидента.

Необычная надпись обнаружена на газоне возле Национального мемориала Второй мировой войны. С земли цифры выглядят как участки вытоптанной или выцветшей травы, однако их форма становится различимой с высоты, в том числе с Монумента Джорджу Вашингтону.

Правоохранительные органы выясняют, каким способом изображения были нанесены на газон. Для этого специалисты уже взяли образцы почвы и растительности.

По информации местных СМИ, сочетание "86 47" может трактоваться как угроза в адрес Дональда Трампа. В американском сленге выражение "to 86" иногда используется в значении "избавиться от кого-либо" или может интерпретироваться как призыв к насилию, а число 47 связывают с Трампом как 47-м президентом США.

Тема получила широкий общественный резонанс на фоне аналогичного инцидента с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми. В мае прошлого года он опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел 86 и 47. После критики публикация была удалена, а сам Коми принес извинения.

Позднее американские власти предъявили экс-главе ФБР обвинения в угрозах президенту США.