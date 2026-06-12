Москва12 июнВести.В центре Вашингтона появились гигантские числа "86 47", которые власти США трактуют как потенциальную угрозу 47-му президенту страны Дональду Трампу. По данным газеты The Washington Post, полиция начала расследование инцидента.
Необычная надпись обнаружена на газоне возле Национального мемориала Второй мировой войны. С земли цифры выглядят как участки вытоптанной или выцветшей травы, однако их форма становится различимой с высоты, в том числе с Монумента Джорджу Вашингтону.
Правоохранительные органы выясняют, каким способом изображения были нанесены на газон. Для этого специалисты уже взяли образцы почвы и растительности.
По информации местных СМИ, сочетание "86 47" может трактоваться как угроза в адрес Дональда Трампа. В американском сленге выражение "to 86" иногда используется в значении "избавиться от кого-либо" или может интерпретироваться как призыв к насилию, а число 47 связывают с Трампом как 47-м президентом США.
Тема получила широкий общественный резонанс на фоне аналогичного инцидента с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми. В мае прошлого года он опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел 86 и 47. После критики публикация была удалена, а сам Коми принес извинения.
Позднее американские власти предъявили экс-главе ФБР обвинения в угрозах президенту США.