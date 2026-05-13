"Летний пейзаж" Саврасова может уйти с молотка за 25 млн рублей Стоимость "Летнего пейзажа" Саврасова на торгах может достичь 25 млн рублей

Москва13 мая Вести.Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги картину Алексея Саврасова "Летний пейзаж", итоговая стоимость которой может достичь 25 млн рублей. Масштабные торги живописи, графики и декоративно-прикладного искусства пройдут 16 мая.

На данный момент, как убедился корреспондент "Вестей", максимальная ставка за полотно, указанная на сайте "Литфонда", составляет 8 млн рублей. Однако эксперты прогнозируют значительный рост цены во время аукциона. Главным фактором интереса называют редкий провенанс произведения. Картина ранее находилась в коллекции министра иностранных дел СССР (1957—1985 гг.) Андрея Громыко, а также принадлежала известному коллекционеру Феликсу Вишневскому.

"Летний пейзаж" относится к позднему периоду творчества Саврасова. В это время художник, испытывавший проблемы со зрением и материальные трудности, работал в более свободной и экспрессивной манере. Искусствоведы отмечают, что именно поздние работы мастера во многом предвосхитили развитие лирического направления в русском пейзаже.

Подлинность полотна подтверждена заключениями Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова и Научно-исследовательского независимого центра экспертизы имени Бенуа.

Помимо работы Саврасова, на торги выставлены "Дети на сенокосе" Ивана Пелевина, графический лист "Дубы в Абрамцеве" Петра Кончаловского, а также произведения Василия Переплетчикова, Бориса Калиты, Михаила Ларионова и Максимилиана Волошина.