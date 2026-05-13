Москва13 маяВести.Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги картину Алексея Саврасова "Летний пейзаж", итоговая стоимость которой может достичь 25 млн рублей. Масштабные торги живописи, графики и декоративно-прикладного искусства пройдут 16 мая.
На данный момент, как убедился корреспондент "Вестей", максимальная ставка за полотно, указанная на сайте "Литфонда", составляет 8 млн рублей. Однако эксперты прогнозируют значительный рост цены во время аукциона. Главным фактором интереса называют редкий провенанс произведения. Картина ранее находилась в коллекции министра иностранных дел СССР (1957—1985 гг.) Андрея Громыко, а также принадлежала известному коллекционеру Феликсу Вишневскому.
"Летний пейзаж" относится к позднему периоду творчества Саврасова. В это время художник, испытывавший проблемы со зрением и материальные трудности, работал в более свободной и экспрессивной манере. Искусствоведы отмечают, что именно поздние работы мастера во многом предвосхитили развитие лирического направления в русском пейзаже.
Подлинность полотна подтверждена заключениями Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова и Научно-исследовательского независимого центра экспертизы имени Бенуа.
Помимо работы Саврасова, на торги выставлены "Дети на сенокосе" Ивана Пелевина, графический лист "Дубы в Абрамцеве" Петра Кончаловского, а также произведения Василия Переплетчикова, Бориса Калиты, Михаила Ларионова и Максимилиана Волошина.