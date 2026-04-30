Москва30 апрВести.ДОМ.РФ выставил на торги дачу Фаберже в Санкт-Петербурге, которую еще называют "Малым Эрмитажем" за коллекцию предметов искусства, собранную владельцем Агафоном Фаберже.
Начальная цена объекта – 46,88 миллиона рублей.
ДОМ.РФ проведет конкурс по реализации объекта культурного наследия (ОКН) – дачи Фаберже в Санкт-Петербургеговорится в сообщении компании, размещенном на ее сайте
Лот состоит из зданий общей площадью 3 тысячи квадратных метров, которые предполагается продать, и участка площадью 7,95 гектара, планируемого к передаче в аренду.
Имущество предлагается использовать с коммерческими целямиуточняется в публикации
Конкурс назначен на 19 июня. Заявки на участие принимаются до 15 июня.
Отмечается, что дача Фаберже, расположенная в поселке Парголово, находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса должен провести работы по ее реставрации и сохранению, причем работы по сохранению должны быть завершены к февралю 2029 года.