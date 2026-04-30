ДОМ.РФ объявил конкурс по продаже дачи Фаберже в Петербурге

"Малый Эрмитаж" в Петербурге выставили на торги ДОМ.РФ объявил конкурс по продаже дачи Фаберже в Петербурге

Москва30 апр Вести.ДОМ.РФ выставил на торги дачу Фаберже в Санкт-Петербурге, которую еще называют "Малым Эрмитажем" за коллекцию предметов искусства, собранную владельцем Агафоном Фаберже.

Начальная цена объекта – 46,88 миллиона рублей.

ДОМ.РФ проведет конкурс по реализации объекта культурного наследия (ОКН) – дачи Фаберже в Санкт-Петербурге говорится в сообщении компании, размещенном на ее сайте

Лот состоит из зданий общей площадью 3 тысячи квадратных метров, которые предполагается продать, и участка площадью 7,95 гектара, планируемого к передаче в аренду.

Имущество предлагается использовать с коммерческими целями уточняется в публикации

Конкурс назначен на 19 июня. Заявки на участие принимаются до 15 июня.

Отмечается, что дача Фаберже, расположенная в поселке Парголово, находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса должен провести работы по ее реставрации и сохранению, причем работы по сохранению должны быть завершены к февралю 2029 года.