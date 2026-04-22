БЦ "Юпитер" вблизи Пулково выставлен на торги по начальной цене 4,4 млрд рублей

БЦ "Юпитер" рядом с аэропортом Пулково выставили на торги БЦ "Юпитер" вблизи Пулково выставлен на торги по начальной цене 4,4 млрд рублей

Москва22 апр Вести.В Санкт-Петербурге выставлен на торги бизнес-центр "Юпитер", находящийся рядом с авиатерминалом "Пулково-2". Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома передает РИА Новости.

По имеющимся данным, имущество будут продавать отдельными лотами.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, торги пройдут на площадке РАД 3 июня говорится в сообщении

Первый лот включает 100% акций АО "Микос" (ему принадлежит бизнес-центр). Это две башни 9-12 этажей общей площадью 18,6 тысяч кв. м. БЦ сдан в долгосрочную аренду ООО "Газпром инвест". Торги начнутся с 4,4 млрд рублей. Акции АО "Микос" находятся в залоге у Сбербанка.

Ко второму лоту относится двухэтажный многофункциональный парковочный комплекс, включающий офисные и складские помещения общей площадью 20,3 тысяч кв. м. Начальная цена всего комплекса, сданного в аренду, – 1,3 млрд рублей.