Москва22 апрВести.В Санкт-Петербурге выставлен на торги бизнес-центр "Юпитер", находящийся рядом с авиатерминалом "Пулково-2". Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома передает РИА Новости.
По имеющимся данным, имущество будут продавать отдельными лотами.
Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, торги пройдут на площадке РАД 3 июняговорится в сообщении
Первый лот включает 100% акций АО "Микос" (ему принадлежит бизнес-центр). Это две башни 9-12 этажей общей площадью 18,6 тысяч кв. м. БЦ сдан в долгосрочную аренду ООО "Газпром инвест". Торги начнутся с 4,4 млрд рублей. Акции АО "Микос" находятся в залоге у Сбербанка.
Ко второму лоту относится двухэтажный многофункциональный парковочный комплекс, включающий офисные и складские помещения общей площадью 20,3 тысяч кв. м. Начальная цена всего комплекса, сданного в аренду, – 1,3 млрд рублей.