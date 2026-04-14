В Петербурге выставили на аукцион казарму лейб-гвардии Стрелкового артдивизиона

Москва14 апр Вести.Здание бывшей казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне выставлено на аукцион, сообщается на сайте пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга.

Недвижимость может обрести арендатора в рамках торгов по программе "Рубль за метр".

Реставрация исторических зданий, находящихся далеко за пределами исторического центра, через программу "Рубль за метр" — эффективный формат вовлечения ответственного бизнеса отметил губернатор Александр Беглов

Выставленное на аукцион здание площадью 2300 квадратных метров представляет собой трехэтажное строение, возведенное в начале минувшего века. Оно является памятником архитектуры и входит в состав ансамбля, который внесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Победитель торгов, назначенных на 6 мая, получит здание в аренду на 49 лет. Семь лет из этого срока отведены на ремонтные работы.

Отмечается, что изначально ежемесячная аренда обойдется в 717 тысяч рублей, после окончания работ стоимость аренды составил рубль за квадратный метр в год.

Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона построили в 1908 – 1909 годах для размещения легких артиллерийских батарей при гвардейской стрелковой бригаде. Военнослужащие располагались там до начала Первой мировой войны. После революции в здании были оборудованы жилые помещения.