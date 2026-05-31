Сказочную водонапорную башню продают в Белоруссии за $16 В Белоруссии водонапорную "башню Златовласки" выставили на продажу за $16

Москва31 мая Вести.В Белоруссии на торги выставили водонапорную башню, которая внешне напоминает декорацию из детской сказки. Ее начальная цена на Белорусской универсальной товарной бирже составляет 45 белорусских рублей, или около $16. Следует из базы данных торгов, передает агентство ТАСС.

45 рублей за башню Златовласки говорится в объявлении биржи

Высота башни 29 метров, она находится в городе Сморгонь Гродненской области и был построен в 1961 году. Для обслуживания сооружения покупателю предоставят в аренду на 50 лет участок земли площадью 1,3 сотки.

Торги назначены на 16 июня. Среди обязательных условий покупки указано, что новый владелец должен ввести объект в эксплуатацию не позднее чем через три года после подписания договора купли-продажи. Кроме того, после ввода в эксплуатацию башню необходимо использовать не менее двух лет.

Сооружение построено из светлого кирпича. В верхней части башни расположен резервуар для воды, который напоминает элементы замковых оборонительных построек. На стенах заметны заложенные кирпичом окна с обрамлением золотистой краской, сочетающейся с бело-желтыми нарисованными окнами наверху. Сравнение со Златовлаской, или Рапунцель, отсылает к классическому сюжету нескольких средневековых сказок о девушке с длинными волосами, которую держали взаперти в башне.

Сейчас старые водонапорные башни иногда привлекают инвесторов как помещения для кафе. Одно такое заведение уже работает в Бобруйске. Кроме того, ранее сообщалось о планах открыть кафе в одной из старых водонапорных башен Минска.