Москва22 мая Вести.Россиянка приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии за 95 белорусских руб. (2,4 тыс. российских руб.), сообщает Sputnik Беларусь.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи, двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки выставили на продажу за символическую цену. С 2010 года дворец Радзивиллов остался заброшенным и постепенно разрушался.

Дворец Радзивиллов выставляли на продажу несколько раз, впервые это случилось в 2015 году, однако покупателя тогда не нашлось.

Дворец вновь выставили на торги в 2022 году, за него просили 96 руб. Здание выкупил предприниматель из России, однако он не сумел выполнить взятые на себя обязательства по восстановлению памятника архитектуры, и дворец вернулся в собственность Дятловского райисполкома.

Новая владелица здания Татьяна всегда мечтала о собственном дворце. Она считает, что сможет осуществить задуманное и вернуть историческое наследие обществу.

Сейчас я, как владелец, отвечаю перед государством за сохранность этого объекта, поэтому мне нужно выполнить ряд обязательств. Но они достаточно стандартные. Так, например, в течение пяти лет мы должны сдать дворец в эксплуатацию приводит Sputnik Беларусь

Для начала Татьяна намерена привести в порядок центральный вход, коридор и одну из комнат, чтобы открыть их для посетителей. Затем новая владелица хочет открыть во дворце кафе, гостиницу, выставочные залы, а также проводить интерактивные квесты с актерами.