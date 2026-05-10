БелАЗ и "Луч" выпустили лимитированные часы с деталью от карьерного самосвала

Часы с деталью от БелАЗа раскупили за день БелАЗ и "Луч" выпустили лимитированные часы с деталью от карьерного самосвала

Москва10 мая Вести.Менее чем за день раскупили всю партию лимитированных часов, выпущенных Белорусским автомобильным заводом (БелАЗ) и часовой фирмой "Луч". В дизайне часов использована деталь от настоящего карьерного самосвала.

100 хронометров, отражающих брутальный образ самых больших машин в мире, ценой в 1100 белорусских рублей (29000 рублей) раскуплены на сутки.

Часы перенимают брутальную эстетику, надежность и индустриальный дух гигантов отмечается на сайте часовой фирмы

Шестерня на безеле (кольце вокруг циферблата, фиксирующей стекло) — от настоящего карьерного самосвала БелАЗ серии 75710, который является рекордсменом по грузоподъемности. Циферблат часов напоминает радиаторные решетки мощных белорусских грузовиков.

Часы отличают от других также надежный механизм, массивный корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Хронометры ни на одной официальной интернет-площадке купить уже нельзя. Успевшие приобрести авточасомобильный раритет продавцы выставляют на досках объявлений уже двойную цену.