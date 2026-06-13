Москва13 июн Вести.Обвинения из Европы в том, что в инцидентах с хищением произведений искусств замешана Россия, являются раздражающими. Об этом ИС "Вести" заявил президент международного аукционного портала Bidspirit и совладелец Центра экспертиз им. Бенуа Александр Киселевский.

В истории с кражей редких изданий русских классиков из европейских библиотек, включая произведения Пушкина, также пытались обвинять РФ. Однако впоследствии выяснилось, что кражи осуществили шесть граждан Грузии. В четверг, 13 июня, в Париже международной банде был вынесен приговор.

На самом деле, немножко раздражает, когда происходит кража культурных ценностей, причем не обязательно российских. Даже когда в Лувре украли бриллианты, в этом тоже видели "след Кремля", сразу нашли какого-то "заказчика" со славянским акцентом, диалектом, сразу же пытались это приписать Кремлю. Не очень понятно, зачем Кремлю, в принципе, нужно красть первое издание Пушкина. у нас [в РФ], слава богу, все есть, наши библиотеки национальные забиты первыми изданиями, и Кремлю это точно не нужно. При этом трудно даже представить, в общем-то, кому это нужно заметил он

Ранее историк, журналист Александр Мясников заявил, что у группы, задержанной за кражу редких книг из европейских библиотек, могли быть помощники.